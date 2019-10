MDAX-Fast-Exit-Entnahme: CTS Eventim und CompuGroup Medical für Norma und Deutsche Euroshop

Ebenfalls am 4. September 2019 erfolgte die reguläre, halbjährliche Überprüfung des MDAX. Die entsprechenden Veränderungen wurden, zusammen mit dem Update von Free-Float-Faktoren, Aktienanzahlen etc., am Freitag, den 20. September 2019 zum Xetra-Schluss in den MDAX eingearbeitet. Am oberen Ende des Index deutete sich bereits in den vergangenen Wochen der Aufstieg von MTU in den DAX und der Abstieg von thyssenkrupp in den MDAX an, was schlussendlich auch genauso eingetreten war.

Ebenfalls relativ früh war klar, dass aus dem SDAX bei dieser Anpassung kein Titel aus eigener Kraft den MDAX-Aufstieg schaffen würde. Demgegenüber war ebenfalls schnell klar, dass es MDAX-Fast-Exit-Titel geben wird. Neben Axel Springer, die bereits vorher in einer außerordentlichen Indexanpassung den MDAX verlassen musste, standen ebenfalls Norma und Deutsche Euroshop in der Fast-Exit-Diskussion.

So musste schlussendlich der kleinste MDAX-Titel Norma (MDAX-Indexgewicht: 0,38 Prozent) und Deutsche Euroshop (MDAX-Indexgewicht: 0,48 Prozent; Position 57) wegen der Fast-Exit-Regelung den MDAX verlassen. Norma lag mit einem Free-Float-Marktkapitalisierungsranking von 110 deutlich unter der Fast-Exit-Grenze von Rang 105 und Deutsche Euroshop mit einem Liquiditätsranking von 107 knapp unter der Fast-Exit-Grenze.

Für alle Fast-Exit-Kandidaten, die aus dem MDAX entnommen werden, wird ein Gegenkandidat benötigt. Der erste Suchschritt für den Gegenkandidaten erfolgt dabei in beiden Rankings (Free-Float-Marktkapitalisierung/Liquiditätsranking) jeweils unter Rang 95. Auf Basis der Daten der September-Selektionsliste der Deutschen Börse schaffte CTS Eventim (Free-Float-Marktkapitalisierungsrang: 64; Liquiditätsrang: 95) als indextechnisch bester Gegenkandidat für Norma den Aufstieg in den MDAX. Für den Gegenkandidaten der absteigenden Deutsche Euroshop gestaltete sich die Suche allerdings etwas schwieriger, da alle weiteren Gegenkandidaten ein niedriges Liquiditätsranking aufwiesen. Im Regelwerk der Deutschen Börse muss daher der Kreis optionaler Kandidaten erweitert werden, wobei ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Liquiditätsranking am Ende über die beste Positionierung entscheidet. Hierbei lag CompuGroup Medical (Free-Float-Marktkapitalisierungsrang: 92; Liquiditätsrang: 104) vor seinen Mitstreitern.

Im Zuge der beiden MDAX-Aufstiege war CTS Eventim an Position 32 mit einem MDAX-Indexgewicht von 1,18 Prozent eingestiegen. CompuGroup Medical reiht sich hingegen auf Position 58 im Index ein und kommt auf ein Indexgewicht von rund 0,50 Prozent.

Aus indextechnischer Sicht kommt es unterm Strich zu einer Qualitätsverschlechterung des Index. Denn durch den Aufstieg von MTU (als zweitgrößter Titel nach Airbus) in den DAX verliert der MDAX deutlich mehr an Free-Float-Marktkapitalisierung als es thyssenkrupp (als Absteiger aus dem DAX) und die leichte Qualitätsverbesserung am unteren Rand des Index durch den Aufstieg von CTS Eventim und CompuGroup Medical ausgleichen könnten (siehe Grafik 3).