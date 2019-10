Goldminenaktien – Vom Goldrauschen profitieren

Der Goldpreis hat in den vergangenen Handelswochen die Marke von 1.500 US-Dollar überwunden und erreicht damit den höchsten Stand seit sechs Jahren. Gold weckt also wieder viele Phantasien.

Doch vielen Anlegern ist der Umgang mit Münzen und Barren zu umständlich, zudem zahlt ein Investment in physisches Gold keine Zinsen oder Dividenden. Eine Möglichkeit, komfortabel an der Wertsteigerung von Gold zu partizipieren, ist ein indirektes Investment über den Goldminenaktien ETF von ComStage, den ComStage NYSE Arca Gold BUGS™ UCITS ETF (WKN: ETF 091).

Der Goldminenindex

Frei nach dem Motto »Investiere nicht in Gold, sondern in Schaufeln«, können Gold-Optimisten mit dem ComStage NYSE Arca Gold BUGS™ UCITS ETF die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS™-Index (auch »HUI« genannt) nachvollziehen. Dabei investieren sie in Unternehmensanteile von Goldminenbetreibern. Da deren Gewinne auch von der Kursentwicklung des Goldpreises abhängen, steigen die Aktienkurse von Goldförderern üblicherweise bei Preisanstiegen des Edelmetalls und umgekehrt.

Dabei steht BUGS für »Basket of Unhedged Gold Stocks«, was bedeutet, dass sich die im HUI-Index enthaltenen Goldminenunternehmen nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren abgesichert haben. Somit können Anleger mit einem Investment insbesondere auch an kurzfristigeren Kursbewegungen des Goldpreises teilhaben.

Goldinvestment mit Hebelwirkung

Dem Preis der Goldminenaktien wird ein gewisser Hebel nachgesagt, was bedeutet, dass die Werte überproportional stark auf Änderungen des Goldpreises reagieren können (siehe Grafik 1). Hauptgrund dafür ist, dass der Wert der Goldmine vom Gewinn abhängt, der jede Unze Feingold einbringt. So stieg der Goldpreis in den vergangenen zwölf Monaten um 25 Prozent, von 1.200 auf 1.500 US-Dollar je Feinunze. Der Gewinn einer Mine, die beispielsweise 900 US-Dollar Förderkosten hat, stieg im selben Zeitraum allerdings von 300 auf 600 US-Dollar, was eine Steigerung von 100 Prozent bedeutet. Die hier getroffene Annahme, dass es sich bei den Förderkosten nicht um fixe Beträge handelt, ist stark vereinfacht. In der Realität passen Produzenten ihre Produktion dem Goldpreis leicht an.